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محليات

بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله حول حادثة الكحالة.. ماذا جاء فيه؟

2023-08-09 | 15:00
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بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله حول حادثة الكحالة.. ماذا جاء فيه؟
بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله حول حادثة الكحالة.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي‎:‎

أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها  يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدؤ برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن ‏إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا.  وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم
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بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله حول حادثة الكحالة.. ماذا جاء فيه؟

محليات

حزب الله

الكحالة

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اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم
03:23

اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عند الأولى من ظهر اليوم لمتابعة المستجدات وأخذ الخطوات المناسبة.

03:23

اجتماع استثنائي لحزب الكتائب اللبنانية ظهر اليوم

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى اجتماع استثنائي للمكتب السياسي عند الأولى من ظهر اليوم لمتابعة المستجدات وأخذ الخطوات المناسبة.

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