اللواء: ميقاتي غادر بيروت أمس دون تحديد الوجهة التي قصدها
كتبت صحيفة اللواء، أنه "وسط خواء داخلي، وانقطاع التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة، وترسخ الشغور في الرئاسة الاولي، ارتفعت نسبة المخاوف من دخول البلد موسم التوترات التي جرى الترويج لها، مع بدء مغادرة آلاف السياح من لبنانيين واجانب البلد في الاسبوع الاخير من آب الجاري".
وعلمت اللواء، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر بيروت امس، من دون أن توضح الجهات المقربة من السراي الوجهة التي قصدها، لكن يرجح ان تكون لندن، وربما يعرّج على روما وباريس في طريق العودة".
ومع ذلك، بقي الرئيس ميقاتي على اتصال مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وتم الاتفاق على الاسراع بالتحقيقات وكشف الملابسات مع خطوات لضبط الوضع، داعياً للابتعاد عن الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية.