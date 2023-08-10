اللواء: ميقاتي غادر بيروت أمس دون تحديد الوجهة التي قصدها

كتبت صحيفة اللواء، أنه "وسط خواء داخلي، وانقطاع التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة، وترسخ الشغور في الرئاسة الاولي، ارتفعت نسبة المخاوف من دخول البلد موسم التوترات التي جرى الترويج لها، مع بدء مغادرة آلاف السياح من لبنانيين واجانب البلد في الاسبوع الاخير من آب الجاري".