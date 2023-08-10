الجيش اللبناني تعليقاً على حادثة الكحالة: الشاحنة تحمل ذخائر وتم نقلها الى المراكز العسكرية وبوشر التحقيق

أوضح الجيش اللبناني أنه "لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين".