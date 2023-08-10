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محليات

الرابطة المارونية: ما حصل في الكحالة وعين إبل إشارات لاستدراج البلاد إلى فتنة وثمة من لا يقيم وزناً لسيادة الدولة

2023-08-10 | 03:06
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الرابطة المارونية: ما حصل في الكحالة وعين إبل إشارات لاستدراج البلاد إلى فتنة وثمة من لا يقيم وزناً لسيادة الدولة
الرابطة المارونية: ما حصل في الكحالة وعين إبل إشارات لاستدراج البلاد إلى فتنة وثمة من لا يقيم وزناً لسيادة الدولة

أصدر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية البيان الآتي: "إن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية يستهول ويستنكر شديد الاستنكار، ما حصل في بلدة الكحّالة ليل الأربعاء التاسع من آب 2023 جراء انقلاب شاحنة عائدة لـ"حزب الله" بحمولتها العسكرية، ووقوع شهيد من أبناء البلدة هو فادي بجاني برصاص العناصر المرافقة للشاحنة، ومن قبل مقتل المسؤول السابق في "القوات اللبنانية" في بلدة "عين ابل" الجنوبية الياس الحصروني، ويرى في ذلك اشارات لاستدراج البلاد الى فتنة تماثل ممهداتها ما حصل في أواخر ستينيات القرن المنصرم ومطالع سبعينياته، والذي أوصل البلاد إلى حرب طالت خمسة عشرة عاما، وأطلِقت عليها توصيفات شتى، لكنها كانت حربا مدمّرة دفَع لبنان وشعبه أثمانا غالية لها على جميع الصعد. وإن التصرف الاستفزازي من الذين كانوا يواكبون الشاحنة والذي شابه التوتر، دلّ أن ثمة من لا يقيم وزنا لسيادة الدولة وكرامة الناس، ويعتبر أن له الحق في تجاوز سلطة الدولة وترهيب الناس، ونقل الأسلحة والذخائر على عينك يا دولة، من دون أن تتجاسر الأخيرة بأجهزتها كافة على القيام بواجباتها".

أضاف: "إن ما حصل في الكحّالة ومن قبل في عين إبل، يضع السلم الاهلي على كف عفريت، ويدني فتائل التفجير من الصاعق، ما يجعل من الصعب تدارك التداعيات الكارثية التي يمكن أن تحصل. واذا كان المطلوب من الجيش اللبناني أن يأخذ دوره في الكشف عما تحتويه الشاحنة من اعتدة ومواد ويحدد وجهتها، ومن الأجهزة الامنية والعدلية أن يميطا اللثام عن حقيقة جريمة اغتيال الحصروني، فإن كل الفرقاء السياسيين مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه الاحوال الصعبة، والمبادرة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، كي ينتظم عمل الدولة، بدءا من بحث الاستراتيجية الدفاعية، هو واجب الوجود لأنه لا يجوز الاستمرار بمنطق الدولتين والجيشين ولو بمسميات شتى. وذلك حرصا على السلم الاهلي والعيش الواحد والعدالة، اذا كنا فعلا نعتبر أن لبنان سيد ومستقل، وان شعبه واحد تجمعه روح المواطنة والانتماء إلى وطن واحد".

وختم: "إن الرابطة المارونية إذ تعزي ذوي الشهيدين فادي بجاني والياس الحصروني، تطالب بكشف قتلتهما وتحديد الجهة التي ينتمون إليها، وتؤكد انه اذا كان يوم أمس هو يوم أسود على بلدة الكحّالة الأبيّة، وبلدة عين إبل الصابرة والصامدة، فإنه حتما هو يوم أسود على لبنان وعلى كل الذين تسببوا به، لأن ما أقدموا عليه كان موضع إدانة شاملة وليس فيه أي مصلحة لأي طرف، خصوصا من يتوهم انه يستطيع فرض إرادته بالاستعلاء والاستقواء".
 
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محليات

الرابطة المارونية

الكحالة

عين ابل

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Aljadeed
أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر لـ "الجديد" : بيان الجيش اللبناني باهت وهل من الطبيعي أن تنقل شاحنة ذخائر؟ ومسؤوليتنا كلنا متابعة التحقيقات بشكل يومي للحصول على اجابات واضحة
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