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محليات

بلدية عين إبل توضح..والجديد تزيل الالتباس عن بيان نُسبَ إليها

2023-08-10 | 06:38
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بلدية عين إبل توضح..والجديد تزيل الالتباس عن بيان نُسبَ إليها
بلدية عين إبل توضح..والجديد تزيل الالتباس عن بيان نُسبَ إليها

أزالت بلدية عين ابل الالتباس الحاصل بشأن بيان نُسب إليها فيما هو موقع ومنشور بإسم باحث سياسي من المنطقة.

وأصدر رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس البيان التالي:
"نشكر وسائل الاعلام كافة على اهتمامها وتغطيتها لخبر استشهاد السيد الياس الحصروني (الحنتوش)، ونطلب منهم توخي الدقة في التعامل مع هذا الحدث وعدم نشر او إذاعة اخبار مغلوطة باسم البلدية ما لم يكن هنالك بياناً رسمياً صادراً عن البلدية. 

وأضاف البيان: "تم توزيع البيان الرسمي الصادرعن بلدية وأهالي عين ابل على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 9 آب 2023، وكل ما عدا ذلك من بيانات وتصريحات هو من أشخاص لا يمثلون البلدية".

وتابع البيان: "نشدد على أن موت السيد الياس الحصروني هو عملية اغتيال ولا نوجه اتهام لأي جهة أو شخص ونطلب من القوى الامنية المولجة بالتحقيقات ان تسارع الى كشف الفاعلين بأسرع وقت ممكن، ونطلب من كافة وسائل الاعلام حذف أي تصريح وبيان غير صادر عن البلدية".

وكانت الجديد قد نشرت بياناً وصل إلى مراسلي المنطقة على انه صادر عن بلدية عين ابل، ليتبين فيما بعد أنه مقال للكاتب والباحث السياسي مارون مارون نُشر على موقع (our lebanon)، وحمل اتهامات وتلميحات سياسية حول جريمة قتل الحصروني وتم ربطها باغتيالات سياسية وقعت منذ اغتيال قيادات  في ١٤ اذار وصولاً الى جريمة اغتيال المفكر لقمان سليم.
بلدية عين إبل توضح..والجديد تزيل الالتباس عن بيان نُسبَ إليها

محليات

بلدية عين ابل

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