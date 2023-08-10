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محليات

وزارة المالية تذكر بحصر استقبال المراجعات والطلبات في مديرية الصرفيات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع

2023-08-10 | 07:14
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وزارة المالية تذكر بحصر استقبال المراجعات والطلبات في مديرية الصرفيات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع
وزارة المالية تذكر بحصر استقبال المراجعات والطلبات في مديرية الصرفيات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع

أعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان أنه "عطفاً على المذكرة رقم 674/ص4 الصادرة عن مديرية الصرفيات والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، يهم وزارة المالية تذكير كافة المراجعين وأصحاب العلاقة بحصر استقبال المراجعات والطلبات في مديرية الصرفيات من المعنيين جميعاً بمن فيهم الموظفين والمتعاقدين والأجراء أو أفراد عائلاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع كي يتسنى للمديرية في باقي الأيام انجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لاسيما الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية والزيادات وتعويض النقل وغيرها من النفقات".

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