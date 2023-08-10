رويترز ؛ حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة يرفض الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أمريكا وبريطانيا وكندا ويتعهد بتحديها

كتب سامي كليب - تكثّفت الحوادث الأمنيّة في الآونة الأخيرة، وسبقتها وأعقبتها تحذيراتٌ من تدهورٍ أمنيّ يُكمل انهيار ما بقيّ من جثّة الدولة، وتخلّلتها دعواتٌ عربيّة وغربيّة لإجلاء الرعايا من لُبنان، وتسريباتٌ أوروبيّة حول ضرورةِ توطين قسمٍ من اللاجئين السوريّين، واشتعالُ الحرب في مخيمِ عين الحلوة، كما رافقتها تهديداتٌ إسرائيلية للُبنان، وذلك فيما كانت إسرائيل تستمرُ بشنِ عدوانٍ تلو الآخر على مناطق متفرّقة من دمشق.
صدر عن أهالي بلدة الكحالة وعائلة الشهيد فادي بجاني البيان التالي:
تسلّم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة "الفاريز أند مارسال" المتعلّق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين.