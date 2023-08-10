رويترز ؛ حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة يرفض الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أمريكا وبريطانيا وكندا ويتعهد بتحديها

كتب سامي كليب - تكثّفت الحوادث الأمنيّة في الآونة الأخيرة، وسبقتها وأعقبتها تحذيراتٌ من تدهورٍ أمنيّ يُكمل انهيار ما بقيّ من جثّة الدولة، وتخلّلتها دعواتٌ عربيّة وغربيّة لإجلاء الرعايا من لُبنان، وتسريباتٌ أوروبيّة حول ضرورةِ توطين قسمٍ من اللاجئين السوريّين، واشتعالُ الحرب في مخيمِ عين الحلوة، كما رافقتها تهديداتٌ إسرائيلية للُبنان، وذلك فيما كانت إسرائيل تستمرُ بشنِ عدوانٍ تلو الآخر على مناطق متفرّقة من دمشق.