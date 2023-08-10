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مصادر الثنائي الشيعي للجديد: كلام باسيل عن اتفاق أولي مع "حزب الله" لا يستند الى وقائع عملية بل إلى مناخ مصطنع هدفه شراء الوقت
مصادر الثنائي الشيعي للجديد: كلام باسيل عن اتفاق أولي مع "حزب الله" لا يستند الى وقائع عملية بل إلى مناخ مصطنع هدفه شراء الوقت
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2023
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2023-08-10 | 09:31
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تفاصيل تعرض سيارة وزير الدفاع لإطلاق نار
تفاصيل تعرض سيارة وزير الدفاع لإطلاق نار
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الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت بعد ظهر اليوم النسخة النهائية للتقرير الاولي للتدقيق الجنائي ووزعته على الوزراء
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