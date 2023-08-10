المكتب الإعلامي لوزير الدفاع: تعرض سيارة الوزير لرصاصة في جسر الباشا ولا اصابات

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الآتي: "بتاريخ 10-8-2023، الساعة 14:48، وأثناء انتقال موكب وزير الدفاع الوطني موريس سليم من مكتبه في وزارة الدفاع، ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا، تعرضت السيارة التي تُقله لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي. لم يصب الوزير بأي أذى ولا أي من العسكريين المرافقين.