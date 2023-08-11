"اللواء": بحسب تقارير وصلت إلى بيروت فإن الوضع في المخيمات ما يزال يحتفظ بدرجة عالية من الخطورة

أسرار الصحف:النهارسربت عبر مجموعات "واتساب" الضاحية الجنوبية صور لعدد من الشخصيات السياسية ملصقة ارضا للدوس عليها بالاقدام.لوحظ كثافة التغطية الإعلامية العربية والدولية لـ"كوع" الكحالة على غرار الاضطرابات الكبيرة السابقة في لبنان.فرضت خصوصيات بعض القوى السياسية والنيابية والحزبية ابتعادها عن تطوّرات حادثة شاحنة الكحالة.يعاني مرضى السرطان في لبنان من نقص الادوية على رغم استيرادها من الشركات لمصلحة وزارة الصحة، لكن التسليم يتأخر لعدم توافر الموازنات الكافية لدى الوزارة مما ينعكس على اوضاع المرضى.الجمهوريةيؤكد معنيون بالقطاع الفندقي أن السياح والمغتربين الذين يزورون لبنان هذا الصيف لم يتأثروا بموجة المواقف السياسية السلبية الأخيرة وأن حركة الحجوزات في الفنادق والمطاعم حافظت على اندفاعها.أكد مسؤول في تيار سياسي أنّ ما يميز الحوار الذي يدور حالياً مع حزب فاعل هو الإصغاء المتبادل.في معرض حديث بين مرجع ديني ومسؤول كبير سأل الأول: أين رجال الدولة؟، فرد الثاني ضاحكاً: طلعوا على القمر.اللواءلم تتجاوز مساهمة أحد الصناديق الضامنة في تغطية منحة جامعية الـ40 دولاراً من اصل ما يتجاوز الـ10 آلاف دولار!حسب مصدر مقرَّب لم تكن الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر سهلة لإحتواء تداعيات الموقف، بعد انضمام نواب وقياديين من الأخير في «حملة التحريض» وشحن النفوس..حسب تقارير وصلت إلى بيروت، فإن الوضع في المخيمات ما يزال يحتفظ بدرجة عالية من الخطورة..نداء الوطنمضى أكثر من ثمانية ايام على اضراب موظفي تلفزيون لبنان من دون أن يتحرك اي مسؤول معني لمعالجة أسباب الاضراب والتي ترتبط برواتب الموظفين التي لم تصرف بعد.تبيّن ان المرسوم المتعلّق بزيادة تقديمات الضمان الاجتماعي عالق لدى مجلس شورى الدولة بسبب اعتبار هذا المجلس ان وزير الشؤون الاجتماعية هو المختصّ بالمصادقة على مقررات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علماً ان قانون انشاء وزارة العمل وفصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية كان قد صدر منذ ثمانينات القرن الماضي.صرّح موظّف مقرّب من وزير المالية ان السبب في عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الاجور يعود الى التكلفة العالية للعسكريين الذين يستفيدون من التدبير رقم 4 الذي يحتسب كل سنة خدمة بثلاث سنوات.البناءقال مصدر حقوقي إن العقوبات الأميركية الكندية البريطانية على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشمولها كل فريقه الشخصي والعائلي والمالي إعلان نهاية مرحلة بدأت بدروع التكريم وانتهت بالعقوبات يجب أن تكون درساً لكل من يتوهم أن الأميركيين يحفظون الجميل للذين يعملون لحسابهم. فالعكس هو الصحيح لأن الأميركيين هم مَن يسدل الستار على هؤلاء عندما تنتهي المهمة.قالت مصادر حزبية إن مسؤولاً كتائبياً بارزاً يتكرّر كثيراً في التقارير التي تتحدّث عن الدور التحريضي في افتعال الصدام مع فريق حماية الشاحنة خلال ساعتين قبل إطلاق النار، ولفتت إلى أن عبارة نريد أن نعرف ماذا في الحمولة التي تكررت من الكتائبيين المشاركين في الصدام تردّدت لاحقاً على ألسنة المسؤولين والنواب الكتائبيين دون سواهم ما لفت النظر عن سبب الإصرار؟الأنباءحزبٌ سياسي أساسي تعامل مع حدث مستجد بشكل عاقل وحاسم، وأجرى اتصالات بعيداً من الإعلام لمنع أي تداعيات إضافية لا تحتملها البلاد.جهة سياسية حاولت المزج في موقفها من حادثة الكحالة بين مسايرة المزاج الشعبي وبين مصلحتها السياسية المباشرة.