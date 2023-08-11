تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة
توقف تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عند الاحداث الأمنية المؤسفة والمرفوضة التي شهدها لبنان في الأيام الماضية وآخرها في منطقة الكحالة، وأكدا على أن "الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة ومؤسساتها وتغييب سلطتها وسيادتها، ونتيجة من نتائج الانسداد السياسي الحاصل في البلد، مما يسبب تداعيات كارثية على البلد كله والشعب بمختلف فئاته".
وشدد التكتلان على أن "هذا الواقع المتفاقم يؤكد أنه بات من الضروري العمل على إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى إعادة بناء أجهزة الدولة، وأن نتصارح بجرأة لنتوافق على استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية يخضع لها الجميع وتتيح بناء الوطن ومؤسساته على أسس صحيحة"، داعين "الجميع إلى تغليب لغة العقل والمنطق والتواصل صوناً للبنان واللبنانيين".