تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة

توقف تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عند الاحداث الأمنية المؤسفة والمرفوضة التي شهدها لبنان في الأيام الماضية وآخرها في منطقة الكحالة، وأكدا على أن "الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة ومؤسساتها وتغييب سلطتها وسيادتها، ونتيجة من نتائج الانسداد السياسي الحاصل في البلد، مما يسبب تداعيات كارثية على البلد كله والشعب بمختلف فئاته".