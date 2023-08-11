الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة

2023-08-11 | 07:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة
تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة

توقف تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عند الاحداث الأمنية المؤسفة والمرفوضة التي شهدها لبنان في الأيام الماضية وآخرها في منطقة الكحالة، وأكدا على أن "الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة ومؤسساتها وتغييب سلطتها وسيادتها، ونتيجة من نتائج الانسداد السياسي الحاصل في البلد، مما يسبب تداعيات كارثية على البلد كله والشعب بمختلف فئاته".

وشدد التكتلان على أن "هذا الواقع المتفاقم يؤكد أنه بات من الضروري العمل على إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى إعادة بناء أجهزة الدولة، وأن نتصارح بجرأة لنتوافق على استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية يخضع لها الجميع وتتيح بناء الوطن ومؤسساته على أسس صحيحة"، داعين "الجميع إلى تغليب لغة العقل والمنطق والتواصل صوناً للبنان واللبنانيين".
مقالات ذات صلة
تكتلا الاعتدال الوطني ولبنان الجديد: الفلتان الأمني الحاصل هو مشهد من مشاهد انحلال الدولة

محليات

تكتل الاعتدال الوطني

لبنان الجديد

الكحالة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد
كيف تبدو الأجواء في الكحالة؟

اقرأ ايضا في محليات

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني
08:52

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني

أصدر حزب القوات اللبنانية البيان التالي:

"قدّم وفد كبير من حزب القوات اللبنانية باسم الحزب ورئيسه سمير جعجع، التعازي باستشهاد فادي يوسف البجاني في كنيسة مار انطونيوس الكحالة".

08:52

وفد كبير من حزب القوات اللبنانية يقدم التعازي باستشهاد فادي بجاني

أصدر حزب القوات اللبنانية البيان التالي:

"قدّم وفد كبير من حزب القوات اللبنانية باسم الحزب ورئيسه سمير جعجع، التعازي باستشهاد فادي يوسف البجاني في كنيسة مار انطونيوس الكحالة".

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد
07:47

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يرافقه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الجديد عبد الله درويش، وتم البحث في واقع بلدية بيروت.

07:47

مولوي استقبل محافظ مدينة بيروت ورئيس بلديتها الجديد

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يرافقه رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الجديد عبد الله درويش، وتم البحث في واقع بلدية بيروت.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023