بعد حادثة كوع الكحالة خطوة أميركية باتجاه لبنان

أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه وإنفاذاً للمرسوم رقم 11767 تاريخ 01/08/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام) تم تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور وفقاً لما يلي: