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محليات

بعد حادثة كوع الكحالة خطوة أميركية باتجاه لبنان

2023-08-11 | 14:25
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بعد حادثة كوع الكحالة خطوة أميركية باتجاه لبنان

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بعد حادثة كوع الكحالة خطوة أميركية باتجاه لبنان

محليات

الكحالة

لبنان

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Aljadeed
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