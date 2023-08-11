تيمور جنبلاط عن حادثة الكحالة: نتمسك بالوحدة الوطنية وننتظر نتائج التحقيق ليبنى عليه دون الطعن بالمؤسسات لاسيما الجيش

تيمور جنبلاط عن حادثة الكحالة: نتمسك بالوحدة الوطنية وننتظر نتائج التحقيق ليبنى عليه دون الطعن بالمؤسسات لاسيما الجيش

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس" بالقول: " الرجاء أن لا يتكرر سقوط الضحايا بين اللبنانيين، والتعزية بالذين قضوا في الكحالة. فوق الجراح المطلوب عدم السماح باستغلال الأمر لإثارة الفتنة ونبش الماضي، بل يجب التلاقي مع كل موقف حكيم وعاقل. نتمسك بالوحدة الوطنية، وننتظر نتائج التحقيق ليبنى عليه دون الطعن بالمؤسسات لاسيما الجيش."