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محليات

محافظ بيروت طلب من أصحاب وشاغلي مستودعات الطوابق السفلية المعدة للتخزين التصريح لدى البلدية والتقدم بمستندات معينة

2023-08-12 | 03:54
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محافظ بيروت طلب من أصحاب وشاغلي مستودعات الطوابق السفلية المعدة للتخزين التصريح لدى البلدية والتقدم بمستندات معينة
محافظ بيروت طلب من أصحاب وشاغلي مستودعات الطوابق السفلية المعدة للتخزين التصريح لدى البلدية والتقدم بمستندات معينة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغا إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات في الطوابق السفلية المعدة لتخزين المواد على أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه: "بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، يطلب إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات الكائنة في الطوابق السفلية من الأبنية القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت، التصريح لدى البلدية والتقدم بالمستندات التالية:
- ماهية البضائع والمواد المخزنة في المستودعات.
- المستند القانوني لإشغال المستودع (صورة عن سند التمليك، أو صورة عن إفادة عقارية حديثة، أو صورة عن عقد إيجار مسجل لدى البلدية وفقا للأصول).
- صورة عن هوية الشاغل للمستودع (مالك أو مستأجر) مع العنوان ورقم هاتفه.
- صورة عن الترخيص من الجهات المختصة للنشاط القائم وبوليصة التأمين في حال وجودها.
- تقرير فني موقع من مهندس مسؤول عن إستيفاء المستودع لإجراءات السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق ( مطافىء يدوية وآلية ضد الحريق، نظام إنذارضد الحريق)، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تقديم التصريح وإبراز المستندات والبيانات المشار إليها أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الإقتضاء، على كامل مسؤولية صاحب وأو شاغل المستودع".

 
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محافظ بيروت طلب من أصحاب وشاغلي مستودعات الطوابق السفلية المعدة للتخزين التصريح لدى البلدية والتقدم بمستندات معينة

محليات

بلدية بيروت

مروان عبود

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