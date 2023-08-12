عاملو المرئي والمسموع: لضرورة محافظة تلفزيون لبنان على موقعه وتعزيز حضوره
عاملو المرئي والمسموع: لضرورة محافظة تلفزيون لبنان على موقعه وتعزيز حضوره
أكدت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع "ضرورة محافظة تلفزيون لبنان على موقعه وتعزيز حضوره ومكانته بين الوسائل الإعلامية العاملة لكونه يشكل صرحا إعلاميا وطنيا يحمل تاريخا مشرفا".
من جهة اخرى، شددت النقابة في بيان، على "ضرورة استيفاء العاملين والموظفين في التلفزيون حقوقهم كاملة وتحسين ظروفهم المادية، ما يضمن استمرارهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة".