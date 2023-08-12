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محليات

كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة... وسنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف

2023-08-12 | 05:26
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كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة... وسنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف
كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة... وسنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف

كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة... وسنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف

قال النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "اكس" ان "تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ ال٢٠١٠ أي ٩ سنوات قبل الانهيار و ١٣ سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة بكل مكوناتها ومرافقها واقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح واجندات باتت معروفة."
واضاف كنعان : "سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته… وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها "خسائر" وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح - كما فعلنا - لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من اجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة كما اقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة."
 
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كنعان: تقرير التدقيق الجنائي أثبت عدم صحة حسابات الدولة وماليتها العامة... وسنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف

محليات

ابراهيم كنعان

التدقيق الجنائي

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