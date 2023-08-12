هاشم: لعدم الخضوع لإملاءات الخارج
اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "التحديات التي تواجه وطننا تتطلب تضافر جميع المكونات السياسية بكل انتماءاتها للتخفيف من وطأة الازمات المتشعبة ومن الضغوط التي تطل باساليب وابواب متعددة مما يتطلب مواجهة وطنية للحفاظ على وطننا بصيغته الفريدة وتركيبته المتنوعة والتي تجعله متميزا في هذا العالم".
وقال خلال استقباله وفدا من الجماعة الاسلامية برئاسة الشيخ علي بو ياسين في منزله في شبعا: "أمام ما يتعرض له وطننا من محاولات وصلت لتخريبه من الداخل من خلال بعض الافكار المشوهة والعادات اللااخلاقية التي يحاول الخارج زرعها في مجتمعنا لقلب مفاهيم القيم الاخلاقية للتأثير على الاجيال الطالعة والاساءة الى قيم الانتماء الوطني والاخلاقي، ما يتطلب جهدا اضافيا لاعادة انتظام عمل المؤسسات والبداية بانتخابات رئاسية من خلال تفاهم وطني داخلي دون انتظار الخارج ايا كان، لان المسألة سيادية وطنية بامتياز".
واضاف هاشم: "علينا ان لا نخصع لاملاءات الخارج سواء اكان قريبا او بعيدا، لان حماية الوطن مسؤولية ابنائه"