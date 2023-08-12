هاشم: لعدم الخضوع لإملاءات الخارج

وقال خلال استقباله وفدا من الجماعة الاسلامية برئاسة الشيخ علي بو ياسين في منزله في شبعا: "أمام ما يتعرض له وطننا من محاولات وصلت لتخريبه من الداخل من خلال بعض الافكار المشوهة والعادات اللااخلاقية التي يحاول الخارج زرعها في مجتمعنا لقلب مفاهيم القيم الاخلاقية للتأثير على الاجيال الطالعة والاساءة الى قيم الانتماء الوطني والاخلاقي، ما يتطلب جهدا اضافيا لاعادة انتظام عمل المؤسسات والبداية بانتخابات رئاسية من خلال تفاهم وطني داخلي دون انتظار الخارج ايا كان، لان المسألة سيادية وطنية بامتياز".

واضاف هاشم: "علينا ان لا نخصع لاملاءات الخارج سواء اكان قريبا او بعيدا، لان حماية الوطن مسؤولية ابنائه"