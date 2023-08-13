سامي فتفت: أتفهّم ردود الفعل الغيورة على مصلحة المجتمع

صدر عن النائب السابق سامي فتفت البيان التوضيحي التالي:
تعقيباً على بعض ردود الفعل التي اعقبت المقابلة التي اجريتها امس على احدى المحطات التلفزيونية، يهمّني ان اوضّح ما يلي:
- اولاً، ان ما صدر عن لساني هو شرح لواقع حال موجود في المجتمع مع ادراكي وقناعتي بمخالفته كافّة الشرائع السماوية والمبادئ المجتمعية الذي أُجلّ وأحترم.
- ثانياً، انّ من شأن تشريع القوانين المتعلّقة بهذا الموضوع، ان كانت مؤيّدة او رافضة، ان تؤدّي الى تفاقم هذا الواقع.
- ثالثاً، انّ تنظيم حياة الاسرة في لبنان تحكمها القواعد والاحكام الشرعية والكنسيّة وتخضع لأحكام هذه القوانين.
- رابعاً واخيراً، أتفهّم ردود الفعل الغيورة على مصلحة المجتمع، وفي هذا السياق يهمّني ان أؤكد انّ ما صدر عن لساني لم يكن بنيّة الاساءة قطعاً لطائفتي ولا لبيئتي ولا لمجتمعي.