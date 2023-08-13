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رئيس تحرير موقع "180 بوست" حسين أيوب لـ"الجديد": وظيفة خطاب السيد حسن غدا ستكون "لم البلد" ومناسبة لاعادة التأكيد على مجموعة ثوابت لها علاقة بالبلد وبإسرائيل
2023-08-13 | 04:07
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رئيس تحرير موقع "180 بوست" حسين أيوب لـ"الجديد": وظيفة خطاب السيد حسن غدا ستكون "لم البلد" ومناسبة لاعادة التأكيد على مجموعة ثوابت لها علاقة بالبلد وبإسرائيل
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