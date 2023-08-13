الراعي: نطالب جميع مكوّنات البلد والأحزاب أن ينتظموا تحت لواء الدولة وعلى الأخص بشأن استخدام السلاح

وزير الاعلام زياد مكاري من الديمان : البلد اكبر من الجميع ونتمنى ان نبني المستقبل الذي نطمح له وبركة البطريرك الراعي هي الاساس لجهة الغطاء المسيحي ورمزية اللقاء في الديمان هي الاساس