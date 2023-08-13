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محليات

المكتب الاعلامي لوزير الثقافة رداً على النائب ضو: وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي!

2023-08-13 | 10:43
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المكتب الاعلامي لوزير الثقافة رداً على النائب ضو: وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي!
المكتب الاعلامي لوزير الثقافة رداً على النائب ضو: وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي!

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة ما يلي:

" اصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى تغريدةً عبّرت عن الرصانة والحكمة والمسؤولية قال فيها :" كان من الاجدى بحضرة النائب أن يتروّى وان يتأنّى وأن يركن الى النقاش بقلبٍ بارد وعقلٍ بارد والاهم بلغةٍ تليق بمن تسنّم كرسي البرلمان، عندها كان ليقتنع منّا او ليقنعنا بقناعاته فيكون بذلك الضوء اسماً على مسمّى." ما شكّل دعوة مسؤولة للحوار وفق آداب الحوار واتبعها الوزير بكلامٍ صادق ناصحٍ متصالحٍ ومسؤول قال فيه:"نحن نحبّ لكلّ مسؤول، لا سيّما في هذه المرحلة، ان يتجنّب الشعبوية والنزق، ولا نحبّ له حالة "الغرض مرض" التي تضرّ وتترك ابشع الأثر عليه وعلى الوطن" وبدلاً من ان يرعوي "نائب الشذوذ" ويستدرك ويقيم مراجعةً لموقفه الذي تهجّم فيه على شخص الوزير ويبادر الكلام بأحسن منه، بدلاً من ذلك عاد الى غيّه فغرّد ما مفاده انه لن يضيّع وقته على متابعة وزير الثقافة بل سيشاهد عوضاً عن ذلك فيلم باربي".

وتابع البيان: "أمام هذا الموقف يجد المكتب الاعلامي نفسه مضطراً الى مخاطبة النائب المذكور من جديد ليقول له هذه المرّة: "وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي، قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي".
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