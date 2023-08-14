الطفل محمد سلامه: بطل لبنان بأربع ميداليات ذهبيّة و3 أرقام قياسية في السّباحة





فاز الطفل محمد نبيل سلامه ببطولة لبنان بالسباحة لعمر ٨-٩ سنوات وحاز على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة التي أجريت بمدينة زحلة أمس (مجمع الرحاب)، وحقق ٣ أرقام قياسية جديدة للبنان:

- الرقم الأول في سباحة الفراشة، كاسرا الرقم السابق الذي كان ٣٩.١٦ ثانية سنة ٢٠٠٢ برقم جديد هو ٣٨.٣٥ لمسافة ٥٠ متراً.



- الرقم الثاني في السباحة الحرّة، كاسرا الرقم السابق الذي كان ٣٣.٦٤ ثانية سنة ٢٠١٩ برقم جديد هو ٣٢.٩٦ ثانية لمسافة ٥٠ متراً.



- الرقم الثالث في السباحة الحرّة أيضاً، كاسرا الرقم السابق الذي كان ١:١٦:١١ (دقيقة و١٦ ثانية) سنة ٢٠١٩ برقم جديد هو ١:١٥:٤٦ (دقيقة و١٥ ثانية) مسافة ١٠٠ متر.



أما الميدالية الرابعة فحققها في السباحة الخلفية BackStroke.



الفتى بدأ السباحة في عمر ٦سنوات ويتدرب في نادي OSA وينتظر الفرصة لتمثيل لبنان في بطولات إقليمية ودولية.