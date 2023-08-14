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محليات

القاضية إسكندر تطلب في كتاب الى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي

2023-08-14 | 05:22
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القاضية إسكندر تطلب في كتاب الى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي
القاضية إسكندر تطلب في كتاب الى وزير المالية تزويدها بنسخة من التدقيق الجنائي


 أفادت مندوبة" الوكالة الوطنية للإعلام " بأنه، بتاريخ 14/8/2023 وجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر كتاباً الى وزير المالية  يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal، بناءً لقرار مجلس الوزراء، في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في استرجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومَن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
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