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محليات

باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار: "لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988"

2023-08-14 | 06:41
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باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار: &quot;لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988&quot;
باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار: "لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988"

باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار: "لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988"

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باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار: "لنكمل شوا مشوار النضال اللي بلش عام 1988"

محليات

جبران باسيل

التيار الوطني الحر

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باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر
10:14

باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "ترشيحه لرئاسة التيار الوطني في انتخابات من المفترض أن تجري في العاشر من أيلول المقبل لنكمل سوية مشوار "مأسسة" التيار الذي بدأناه في العام 2015".

10:14

باسيل يعلن ترشحه لرئاسة التيار الوطني الحر

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "ترشيحه لرئاسة التيار الوطني في انتخابات من المفترض أن تجري في العاشر من أيلول المقبل لنكمل سوية مشوار "مأسسة" التيار الذي بدأناه في العام 2015".

زيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9
09:49

زيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9

يقوم وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية والدكتور وليد فياض،عند الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد غد الاربعاء، بزيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، بحضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام لمديرية الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار والوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار، وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.

09:49

زيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9

يقوم وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية والدكتور وليد فياض،عند الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد غد الاربعاء، بزيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، بحضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام لمديرية الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار والوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار، وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.

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