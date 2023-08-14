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محليات

وزير الدفاع: لتبني مجلس الأمن اقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل

2023-08-14 | 08:34
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وزير الدفاع: لتبني مجلس الأمن اقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل
وزير الدفاع: لتبني مجلس الأمن اقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو بحضور منسق الحكومة لدى قوات اليونيفيل العميد منير شحاده، وجرى البحث في عمل القوة الدولية في الجنوب بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني.

لازارو هنأ وزير الدفاع بالسلامة بعد الحادثة التي تعرض لها موكبه، وأكد الوزير سليم ان التحقيقات مستمرة من قبل الأجهزة المختصة لتبيان الحقيقة.

وتم التطرق في خلال اللقاء الى موضوع تمديد مجلس الامن الدولي لليونيفيل نهاية الشهر الحالي. وإذ شدد الوزير سليم على تمسك لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701،  لفت الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان،  وفي هذا الإطار تمنى وزير الدفاع أن يؤخذ بالإقتراح  اللبناني لجهة التنسيق بين قوات البونيفيل والحكومة في ما يتعلق بتحرك اليونيفيل في منطقة عملياتها.

لازارو اطلع وزير الدفاع على اللقاءات التي يجريها مع فعاليات منطقة عمليات اليونيفيل لتعزيز العلاقات مع المسؤولين والسكان المحليين، مشددا على أهمية التنيسق والتعاون مع الجيش اللبناني والنجاحات التي تحققت لخدمة أهداف مهمة اليونيفيل في الجنوب.

وعن التطورات الأخيرة في الجنوب لا سيما في مزارع شبعا وخراج بلدة الماري (الشطر الشمالي من بلدة الغجر) شدد الوزير سلبم على لبنانية مزارع شبعا كما ان إقامة السياج حول الإمتداد الشمالي لبلدة الغجر والتي هي ارض لبنانية وتقع شمال الخط الأزرق يشكل اعتداءً واضحا وانتهاكا للسيادة اللبنانية ويهدد الاستقرار على الحدود الجنوبية، وعلى المجتمع الدولي العمل على إزالة هذا الاعتداء.

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وزير الدفاع: لتبني مجلس الأمن اقتراح الحكومة حول قرار التمديد لليونيفيل

محليات

وزير الدفاع

قائد اليونيفيل

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زيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9

يقوم وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية والدكتور وليد فياض،عند الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد غد الاربعاء، بزيارة ميدانية للقاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، بحضور المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام لمديرية الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار والوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار، وأعضاء من مجلس ادارة هيئة قطاع البترول.

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