هاشم: الرابع عشر من آب علامة لبنانية فارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني

كتب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر حسابه على موقع "اكس"، في ذكرى انتصار آب: "الرابع عشر من آب علامة لبنانية فارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، حيث اكد لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه ان الانتصار ليس مستحيلا متى توفرت الارادة الوطنية المستندة الى وحدة الموقف في اللحظة المناسبة، فالتحية للشهداء وللجرحى الذين سطروا بدمائهم والامهم اسطورة مجد لن تمحى، وكم نحن بحاجة الى عبر ودروس الانتصار لنتجاوز ازماتنا بوحدة الموقف الوطني دون الانتظار الخارج، فكما انتصرنا على همجية الاسرائيلي فإننا قادرون على مواجهة الازمات وايجاد الحلول".