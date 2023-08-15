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محليات

وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي في مدينة شيراز الإيرانية

2023-08-15 | 04:40
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وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي في مدينة شيراز الإيرانية
وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي في مدينة شيراز الإيرانية

وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي في مدينة شيراز الإيرانية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "الاعتداء الارهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز الإيرانية"، معربة عن أسفها "لسقوط أربع ضحايا مدنيين وإصابة عدد آخر من الجرحى".
 
وتقدمت الوزارة من إيران حكومة وشعبا ب"أحر التعازي لا سيما من أسر الضحايا"، ومتمنية "الشفاء العاجل للمصابين"، معتبرة ان "هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تنفيذه يهدف الى زعزعة الاستقرار في إيران"، مشددة على "أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".
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