قاسم قصير: حزب الله يقوم منذ فترة بمراجعة لادائه الداخلي وحادثة الكحالة شكلت جرس انذار

قاسم قصير لـ"الجديد": موقف الثنائي الشيعي من قائد الجيش إيجابي لكن وصوله يحتاج الى تعديل دستوري وهو يقول أن مهمته هي حماية الإستقرار ومؤسسة الجيش وهو لا يسعى للوصول الى الرئاسة الا اذا طلبت الظروف ذلك