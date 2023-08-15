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قاسم قصير: الحزب أدرك عدم قدرته على إيصال رئيس إلا بالحوار مع باسيل والأخير قد يوافق على فرنجية
2023-08-15 | 06:07
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