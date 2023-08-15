"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة

"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة