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محليات

"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة

2023-08-15 | 07:06
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&quot;القوات&quot; ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة
"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة

"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة

اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانا قالت فيه: "حاول أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، أمس، تحميل بعض وسائل الإعلام مسؤوليّة ما حصل في الكحالة، وهذا تجنٍّ وافتراء، إذ إنّ وسائل الإعلام تتبع الحدث، وما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها، ما أدّى الى ردّة فعل مفهومة من قبل الأهالي، وعندها اندفعت وسائل الإعلام كلّها إلى مكان الحدث لتغطيته، وهذه طبيعة العمل الصحفي الحرّ إلا إذا أراد السيد حسن تحويل لبنان إلى كوريا شماليّة ثانية حيث لا إعلام ولا مَن يعلمون، الأمر المستحيل في لبنان.
اذا أردتم، يا سيد حسن، أن ينقل الإعلام عنكم أشياء جميلة فقوموا بأعمال جميلة بدلاً من الاستمرار في الجرائم من عين إبل إلى الكحالة وما بينهما. فمحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة."
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"القوات" ردا على نصرالله : ما تسبّب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلّحة من حولها .. ومحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة

محليات

القوات اللبنانية

نصر الله

الكحالة

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