النائب محمد خواجة : لودريان تحدث عن حوار وطني لكن ثمة من ينزعج من كلمة حوار ويريد الفراغ الرئاسي

النائب محمد خواجة : لودريان تحدث عن حوار وطني لكن ثمة من ينزعج من كلمة حوار ويريد الفراغ الرئاسي