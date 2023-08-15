محمد خواجة : قائد الجيش تصرف بكل مسؤولية في حادثة الكحالة و من غير المقبول التعرض للجيش اللبناني

محمد خواجة : قائد الجيش تصرف بكل مسؤولية في حادثة الكحالة و من غير المقبول التعرض للجيش اللبناني