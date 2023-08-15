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معلومات "الجديد": رسائل السفارة الفرنسية وُجهت الى اكثر من ثلاثين شخصية نيابية من بينها كل رؤساء الكتل النيابية بالاضافة الى عدد وفير من النواب التغييريين والمستقلين
2023-08-15 | 13:00
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معلومات "الجديد": رسائل السفارة الفرنسية وُجهت الى اكثر من ثلاثين شخصية نيابية من بينها كل رؤساء الكتل النيابية بالاضافة الى عدد وفير من النواب التغييريين والمستقلين
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