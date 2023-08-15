معلومات "الجديد": نص الرسالة ان لودريان بصدد الدعوة الى اجتماع موسع بعد عودته الى بيروت واجرائه مجددا حوارات ثنائية ولم يتم ذكر موعده ولا مكانه ولا ما اذا كانت جلسة واحدة ام عدة جلسات