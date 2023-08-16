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محليات

باسيل: دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة الجهات المعنية .. "فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! "

2023-08-16 | 02:24
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باسيل: دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة الجهات المعنية .. &quot;فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! &quot;
باسيل: دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة الجهات المعنية .. "فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! "

 
كتب رئيس التيار الوطني الحر عبر موقفعه على موقع "إكس": دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن العام. فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! سؤال موجّه للخمس جهات اعلاه! نحنا عم نقتل حالنا لاعادة النازحين لسوريا، ونقاتل اوروبا والعالم كلّه كرمال العودة، وفي مين بيتجرّأ بوقاحة يعمل اتفاق مع دولة اوروبية لاعادة اعداد منهم للبنان !!! 
ما حدا يخبّرنّا انه تم نقلهم للحدود السورية، لأن منعرف منيح قصّة آلاف السوريين المتسلّلين خلسة للبنان عبر معابر غير شرعية وكيف تتمّ اعادتهم للحدود من قبل القوى الامنية ومن ثمّ اعادة ادخالهم مجدداً من قبل شبكات التهريب، ومنسمع منيح عن الاموال الطائلة والسمسرة الحاصلة… هيدي جريمة بحق البلد، ومرتكبيها المسؤولين على امن البلد ! 
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باسيل: دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة الجهات المعنية .. "فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! "

محليات

جيران باسيل

النازحين السوريين

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