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محليات

جميل السيّد يعلّق على الرسالة الفرنسية التي وصلت لـ38 نائباً ..."لن يكون هنالك اي جدوى من هذا الحوار"

2023-08-16 | 06:01
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جميل السيّد يعلّق على الرسالة الفرنسية التي وصلت لـ38 نائباً ...&quot;لن يكون هنالك اي جدوى من هذا الحوار&quot;
جميل السيّد يعلّق على الرسالة الفرنسية التي وصلت لـ38 نائباً ..."لن يكون هنالك اي جدوى من هذا الحوار"



٣٨ رسالة خطية وجّهها الموفد الفرنسي لودريان الى الكتل النيابية وبضعة نواب "مستقلّين"، تدعوهم الى الجواب عن سؤالين، تمهيداً لإجتماع محتمل في ايلول المقبل:
-ما هي المشاريع ذات الاولوية بالنسبة اليكم خلال ولاية الرئيس المقبل؟
- ما هي الصفات والكفاءات التي يجب ان تتوفر في الرئيس الجديد؟!

ليس لدينا شك بأن فرنسا هي الاكثر اهتماماً والاكثر الحاحاً على تسريع الحلول في لبنان رغم الصعوبات المحلية والخارجية،
ولكن في اعتقادي لن يكون هنالك اي جدوى من هذا الحوار،
حيث الحلول عندنا لا تحصل الا تحت الضغط،
وحيث الاسئلة المطروحة اعلاه لا تتناول صلب مشكلة الرئاسة عندنا والتي هي بإختصار: "الهوية الاستراتيجية للرئيس القادم" تجاه المقاومة وتوطين الفلسطينيين والنازحين السوريين…
الا اذا توفّر لفريق معين تأمين فوق ال ٦٥ صوتاً مضموناً لصالح مرشّح معيّن، وعندها يسهل الحلّ،
وهذا ما سيحصل مبدئياً…
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محليات

جميل السيد

لودريان

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اللواء ابراهيم: إنهاء الخلاف بين حزب الله ودول الخليج أمر ضروري وفي الحوار الكل رابح

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "إنهاء الخلافات بين حزب الله وبعض الدول الخليجية أمر ضروري ولا بد أن ينعكس إيجابا على لبنان إن حصل"، مؤكدا تأييده الحوار بين جميع اللبنانيين وبين الدول الإقليمية لحل الخلافات، وأشار إلى أنه "في الحوار والتفاوض لا يوجد خاسر، إذ إن الجميع يكون رابحا".

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اللواء ابراهيم: إنهاء الخلاف بين حزب الله ودول الخليج أمر ضروري وفي الحوار الكل رابح

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "إنهاء الخلافات بين حزب الله وبعض الدول الخليجية أمر ضروري ولا بد أن ينعكس إيجابا على لبنان إن حصل"، مؤكدا تأييده الحوار بين جميع اللبنانيين وبين الدول الإقليمية لحل الخلافات، وأشار إلى أنه "في الحوار والتفاوض لا يوجد خاسر، إذ إن الجميع يكون رابحا".

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