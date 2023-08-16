بالصور - في محل حلويات شهير .. هذا ما تم ضبطه لصنع قوالب الحلوى

مخالفتان كبيرتان في بلدة الغازية ضبطتهما مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل حصول كارثة صحية وذلك اثر جولة شاملة نفذها مراقبو المصلحة في البلدة حيث تم العثور في محل حلويات شهير على كمية كبيرة من المواد الاولية المستعملة في تحضير الكاتو والبوظة وهي منتهية الصلاحية اضافة الى عدم توفر شروط النظافة . وفي فرن للخبز والمناقيش تم ضبط كمية من الاجبان بعضها منتهي الصلاحية والبعض الاخر يظهر عليها العفن اضافة الى عدم مراعاة شروط النظافة والقواعد العامة لسلامة الغذاء . وعليه نظم محضرين ضبط بحق المؤسسات المخالفة وحجزب البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة بتلفها.