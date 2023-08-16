الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

القاضي احمد مزهر أصدر قراراً بتكليف فرقة المساحة في ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي وتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة

2023-08-16 | 06:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القاضي احمد مزهر أصدر قراراً بتكليف فرقة المساحة في ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي وتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة
القاضي احمد مزهر أصدر قراراً بتكليف فرقة المساحة في ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي وتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة

اصدر القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر 3 قرارات قضت بوقف كل اعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية ، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة 

وجاء في القرار رقم 101/2023
إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر
لدى التدقيق، وبعد ثبوت معطيات حول مخالفات في اعمال المساحة الجارية في بلدة تولين العقارية ، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
يقرر ما يلي:
أولا: وقف كل أعمال المساحة الجارية في منطقة تولين العقارية في المرحلة الراهنة، وكف يد فرقة المساحة ورئيسها عن القيام بأي أعمال مسح أو غيرها في المنطقة وتكليفهم بتسليم محاضر التحديد والتحرير المنظمة من قبلهم الى رئيس قلم المحكمة الياس عطية مع كل المستندات المتعلقة بها، وذلك خلال مهلة خمسة أسبوع من تبلغهم القرار الراهن،ووقف أي عمليات تسجيل أو اعطاء افادات تسجيل او اعطاء افادات عقارية فيها لحين صدور قرار مخالف عن هذه المحكمة 
ثانيا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العامة للشؤون العقارية مع الطلب اليها استبدال مساح منطقة تولين العقارية وفرقة المساحة ورئيسها ومتعهد أعمال المسح،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية لفتح تحقيق في المخالفا الحاصلة فيبلدة تولين العقارية أثناء أعمال المساحة تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب الجزائي 
وجاء في القرار 100/ 2023
إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر  لدى التدقيق،
وعطفا على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10 والذي كلف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرر ما يلي:
ا أولا: التأكيد على القرار المشار اليه أعلاه وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلة باسم الجمهورية اللبنانية حفاظا على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاریخ تبلغها القرار الراهن،
ثانيا: تكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية باستكمال أعمال المساحة وفقا للقرار رقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام خلال مهلة أقصاها 2023/12/31  تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،
 ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى المديرية العام للشؤون العقارية والى جانب النيابة العامة المالية لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى،

كما اصدر القاضي مزهر قرارا حمل الرقم 96 /2023
إن القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر ولدى التدقيق، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186،
يقرر ما يلي:
- أولا: تكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا وفي المناطق التي لا تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31 | حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وفي حال الشك بكون الأرض مشاعا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحق أصولا،
ثانيا: تسطير كتاب الى المديرية العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمة المحددة أعلاه،
ثالثا: إحالة نسخة عن القرار الراهن الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال
مسح أملاك الدولة وفقا لما هو مبين آنفا.
مقالات ذات صلة
القاضي احمد مزهر أصدر قراراً بتكليف فرقة المساحة في ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلة من قبل العدو الإسرائيلي وتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانية العامة والخاصة

محليات

ميس الجبل

القاضي أحمد مزهر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد صدور تقرير "ألفاريز اند مارسال" .. جورج عقيص : تكتل الجمهورية القوية سيتحرّك بجدية
بالصور - في محل حلويات شهير .. هذا ما تم ضبطه لصنع قوالب الحلوى

اقرأ ايضا في محليات

مجلس الوزراء يستكمل البحث في قانون الموازنة للعام 2023 وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي
07:04

مجلس الوزراء يستكمل البحث في قانون الموازنة للعام 2023 وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد بعد اليوم في السرايا لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.

07:04

مجلس الوزراء يستكمل البحث في قانون الموازنة للعام 2023 وسلسلة لقاءات في السراي الحكومي

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد بعد اليوم في السرايا لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.

اللواء ابراهيم: إنهاء الخلاف بين حزب الله ودول الخليج أمر ضروري وفي الحوار الكل رابح
06:31

اللواء ابراهيم: إنهاء الخلاف بين حزب الله ودول الخليج أمر ضروري وفي الحوار الكل رابح

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "إنهاء الخلافات بين حزب الله وبعض الدول الخليجية أمر ضروري ولا بد أن ينعكس إيجابا على لبنان إن حصل"، مؤكدا تأييده الحوار بين جميع اللبنانيين وبين الدول الإقليمية لحل الخلافات، وأشار إلى أنه "في الحوار والتفاوض لا يوجد خاسر، إذ إن الجميع يكون رابحا".

06:31

اللواء ابراهيم: إنهاء الخلاف بين حزب الله ودول الخليج أمر ضروري وفي الحوار الكل رابح

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "إنهاء الخلافات بين حزب الله وبعض الدول الخليجية أمر ضروري ولا بد أن ينعكس إيجابا على لبنان إن حصل"، مؤكدا تأييده الحوار بين جميع اللبنانيين وبين الدول الإقليمية لحل الخلافات، وأشار إلى أنه "في الحوار والتفاوض لا يوجد خاسر، إذ إن الجميع يكون رابحا".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023