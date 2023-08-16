مكاري من عين التينة: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام وبأسرع وقت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني السيد كينجي يامادا والوفد المرافق بحضور السفير الياباني لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل بري المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس واتش تيرانا حسن يرافقها مديرة مكتب المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط لما فقيه.



وبعد الظهر عرض بري المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية لا سيما قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه خلال لقائه وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعلام زياد مكاري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري بطبيعة الحال تكلمنا بأمور تتعلق بالسياسة وبأمور البلد وبعملية انتخاب رئيس، وطبعاً كان التشديد على إنتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام وبأسرع وقت، من ناحية أخرى تكلمت مع دولته بإمكانية تسريع النقاش بقانون الإعلام الذي قامت وزارة الاعلام بإرساله الى لجنة الإدارة والعدل وتم الإتصال بدوائر البرلمان، والموضوع إن شاء الله سيبدأ النقاش به في مجلس النواب لانه كما ترون كذلك ضمن الأزمة السياسية والإجتماعية التي نمر فيها بالبلد هذا الموضوع ينعكس على الاعلام".



وتابع: "علينا ان ننظر ماذا يحصل على السوشيال ميديا كيف تتعاطى مع كل الاحداث التي تجري في لبنان، أكيد نحن كذلك متفقون على ان الإعلام هو منبر حر وخاصة أن هو بلد حريات والموضوع غير مطروح للنقاش".



وأضاف: "ومن ناحية اخرى تكلمنا أيضاً في الموضوع الذي حصل في تلفزيون لبنان، واكدت له أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل طالما نحن موجودين وهذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وهي حاضره ونتمنى ان تكون مستقبله، وأكدنا على ان موظفي تلفزيون لبنان سوف يأخذون حقوقهم كاملة مثل كل القطاع العام".