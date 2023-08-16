كهرباء لبنان أطفأت أنوارها

معلومات "الجديد": الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني "برايم ساوث" ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان