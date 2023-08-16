دائرة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تعتبر 15 شخصا بينهم الشيخ ياسر عودة "غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني"

المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يعتبر 15 شخصا بينهم الشيخ ياسر عودة "غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني"