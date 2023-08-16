المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عن المجلس

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عن المجلس