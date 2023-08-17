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محليات

النهار: تكتل لبنان القوي يقاطع..والجلسة لن تُعقد

2023-08-17 | 01:30
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النهار: تكتل لبنان القوي يقاطع..والجلسة لن تُعقد
النهار: تكتل لبنان القوي يقاطع..والجلسة لن تُعقد

كتبت صحيفة النهار أنه "بخصوص جلسة مجلس النواب التي المقررة اليوم، فأكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا"، وأهابت بـ"جميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صوناً للدستور والشراكة".

وبات في حكم المؤكد أن "الجلسة لن تعقد لان "تكتل لبنان القوي" أعلن مساء أمس أنه لن يشارك فيها لان جدول الاعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى".
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تكتل لبنان القوي

الجلسة التشريعية

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