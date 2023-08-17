النهار: تكتل لبنان القوي يقاطع..والجلسة لن تُعقد

كتبت صحيفة النهار أنه "بخصوص جلسة مجلس النواب التي المقررة اليوم، فأكدت قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا"، وأهابت بـ"جميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صوناً للدستور والشراكة".