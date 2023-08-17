النهار: اجتماعات ستعقد اليوم تجنباً لأزمة الكهرباء والحفاظ على سعر الليرة

لفتت صحيفة النهار إلى أنه "تصاعدت الخشية أمس من تفاقم ازمة الكهرباء مجددا، وعلم ان الاتصالات لا تزال مفتوحة على اكثر من صعيد، وسط عدم قدرة مصرف لبنان على تحمّل اعباء دولارية، بإعتبار ان حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري يسعى لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، وتلبية طلبات المؤسسات الامنية والعسكرية من امور لوجستية ومحروقات ومواد غذائية، اضافة الى دعم ادوية الامراض المستعصية، فهل يمكن للمصرف المركزي ان يتحمل ايضاً اعباء تكلفة قطاع الكهرباء؟"