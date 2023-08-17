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النهار: اجتماعات ستعقد اليوم تجنباً لأزمة الكهرباء والحفاظ على سعر الليرة

2023-08-17 | 01:36
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النهار: اجتماعات ستعقد اليوم تجنباً لأزمة الكهرباء والحفاظ على سعر الليرة
النهار: اجتماعات ستعقد اليوم تجنباً لأزمة الكهرباء والحفاظ على سعر الليرة

لفتت صحيفة النهار إلى أنه "تصاعدت الخشية أمس من تفاقم ازمة الكهرباء مجددا، وعلم ان الاتصالات لا تزال مفتوحة على اكثر من صعيد، وسط عدم قدرة مصرف لبنان على تحمّل اعباء دولارية، بإعتبار ان حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري يسعى لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، وتلبية طلبات المؤسسات الامنية والعسكرية من امور لوجستية ومحروقات ومواد غذائية، اضافة الى دعم ادوية الامراض المستعصية، فهل يمكن للمصرف المركزي ان يتحمل ايضاً اعباء تكلفة قطاع الكهرباء؟"

وأضافت الصحيفة: "يحاول وزير الطاقة وليد فياض ان يستبدل اموال الجباية الموجودة بالليرة بعملة الدولار، وهو ما لم يسمح به منصوري ان يكون دفعة واحدة، بإعتبار ان ذلك يهز الليرة ويزعزع السوق مما يضرّ باللبنانيين، في وقت نجح فيه منصوري بضبط سعر الليرة امام الدولار لغاية الان، لذلك، تكثفت الاتصالات على قاعدة: تأمين الجزء الاكبر من المستحقات لشركات الخدمات من اموال SDR، وسط مساندة تدريجية من المصرف المركزي".

 وعلمت الصحيفة أن "اجتماعات ستعقد اليوم لتجنّب ازمة الكهرباء والحفاظ في الوقت نفسه على سعر الليرة".
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