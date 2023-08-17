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محليات

الجمهورية: بري مرتاح لملف التنقيب ويأمل أن يحقق نتائجاً واعدة

2023-08-17 | 01:53
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الجمهورية: بري مرتاح لملف التنقيب ويأمل أن يحقق نتائجاً واعدة
الجمهورية: بري مرتاح لملف التنقيب ويأمل أن يحقق نتائجاً واعدة

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة الجمهورية، تعليقاً على ملف التنقيب، عن بالغ ارتياحه من اقتراب هذا الملف من مرحلة التنقيب الفعلي"، معلّقاً "املاً كبيراً على أن تكون نتائج هذا التنقيب في البلوك رقم 9 واعدة، وتوفّر فرصة استفادة كبرى للبنان".

وأضافت الصحيفة: "على الأكيد برأي بري  بأنه إن ظهر ما نرجوه من هذا التنقيب، فإنّ استفادة لبنان من استخراج الغاز والنفط حتمية، حتى ولو تأخّر ذلك بعض الوقت، فالمهم في النهاية هو ان يأكل لبنان عنب النفط والغاز".
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الجمهورية: بري مرتاح لملف التنقيب ويأمل أن يحقق نتائجاً واعدة

محليات

نبيه بري

صحيفة الجمهورية

التنقيب

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