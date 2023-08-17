الجمهورية: بري مرتاح لملف التنقيب ويأمل أن يحقق نتائجاً واعدة

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة الجمهورية، تعليقاً على ملف التنقيب، عن بالغ ارتياحه من اقتراب هذا الملف من مرحلة التنقيب الفعلي"، معلّقاً "املاً كبيراً على أن تكون نتائج هذا التنقيب في البلوك رقم 9 واعدة، وتوفّر فرصة استفادة كبرى للبنان".