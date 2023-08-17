ندى البستاني: منع تجريم المثلية واجب لا يعني تشريعها أو تشجيعها

كتبت النائبة ندى البستاني على منصة "إكس": "توقيعي على اقتراح إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات يللي بتجرّم المثلية، أسبابو الموجبة واضحة بالنصّ، بس يللي هاجموني بغالبيتن العظمى ما اطّلعوا عليها، نعم أنا ضدّ تجريم المثليين وضد معاملتن بطرق مخجلة خلال توقيفن، انسجامًا مع موقف البابا فرنسيس الشديد الوضوح بانتقادو القوانين يللي بتجرّم المثلية، فـ "الله يحب كل أولاده"، اذا كان عندك شخص قريب مثلي، بتقبل يتعامل بهيدي الطريقة الوحشية؟ من هالمنطلق، منع تجريم المثلية ورفض إهانة الكرامة الانسانية واجب، بس ما بيعني تشريعها أو تشجيعها ومنحهم اي حقّ مدني. توقيعي بيوقف بس على عدم تجريمن".