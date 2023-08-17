الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ندى البستاني: منع تجريم المثلية واجب لا يعني تشريعها أو تشجيعها

2023-08-17 | 02:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ندى البستاني: منع تجريم المثلية واجب لا يعني تشريعها أو تشجيعها
ندى البستاني: منع تجريم المثلية واجب لا يعني تشريعها أو تشجيعها

كتبت النائبة ندى البستاني على منصة "إكس": "توقيعي على اقتراح إلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات يللي بتجرّم المثلية، أسبابو الموجبة واضحة بالنصّ، بس يللي هاجموني بغالبيتن العظمى ما اطّلعوا عليها، نعم أنا ضدّ تجريم المثليين وضد معاملتن بطرق مخجلة خلال توقيفن، انسجامًا مع موقف البابا فرنسيس الشديد الوضوح بانتقادو القوانين يللي بتجرّم المثلية، فـ "الله يحب كل أولاده"، اذا كان عندك شخص قريب مثلي، بتقبل يتعامل بهيدي الطريقة الوحشية؟ من هالمنطلق، منع تجريم المثلية ورفض إهانة الكرامة الانسانية واجب، بس ما بيعني تشريعها أو تشجيعها ومنحهم اي حقّ مدني. توقيعي بيوقف بس على عدم تجريمن".

مقالات ذات صلة
ندى البستاني: منع تجريم المثلية واجب لا يعني تشريعها أو تشجيعها

محليات

ندى البستاني

المثلية الجنسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كنعان: القانون نموذجيّ وإصلاحيّ باعتراف الجميع
بالمستند - باقات الانترنت ستتضاعف..إليكم الأسعار الجديدة!

اقرأ ايضا في محليات

علي حسن خليل من مجلس النواب: التعطيل الذي حصل شبيه بتعطيل الحوار
04:50

علي حسن خليل من مجلس النواب: التعطيل الذي حصل شبيه بتعطيل الحوار

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل على إيجاد حد مقبول من القوانين المطروحة في جلسة مجلس النواب ولم يتم التجاوب معه، وهذا مرتبط بمنطق التعطيل".

04:50

علي حسن خليل من مجلس النواب: التعطيل الذي حصل شبيه بتعطيل الحوار

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل على إيجاد حد مقبول من القوانين المطروحة في جلسة مجلس النواب ولم يتم التجاوب معه، وهذا مرتبط بمنطق التعطيل".

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تحديد أرصدة السيولة الخارجية
04:36

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تحديد أرصدة السيولة الخارجية

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تحديد أرصدة السيولة الخارجية

04:36

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تحديد أرصدة السيولة الخارجية

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول تحديد أرصدة السيولة الخارجية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023