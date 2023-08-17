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محليات

كنعان: القانون نموذجيّ وإصلاحيّ باعتراف الجميع

2023-08-17 | 02:39
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كنعان: القانون نموذجيّ وإصلاحيّ باعتراف الجميع
كنعان: القانون نموذجيّ وإصلاحيّ باعتراف الجميع

كنعان: القانون نموذجيّ وإصلاحيّ باعتراف الجميع

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، إلى أنه "هناك 4 اقتراحات قوانين من 4 كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو  - للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره - منذ 2017 في المجلس النيابي، وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في 2022 احيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي 8 اشهر في لجنة فرعية واثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة  الا الذين يجهلون مضمونه ومساره". 
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محليات

ابراهيم كنعان

لبنان القوي

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