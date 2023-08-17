نقابة "أوجيرو" أعلنت تضامنها مع نقابة الضمان: إنها الصرخة الأخيرة قبل الانفجار الكبير

ووضع كافة امكاناته بتصرفهم "للوصول الى ما يساعد في الحفاظ على تقديمات الضمان لجميع المستفيدين وعلى ديمومة عمل المستخدمين فيه".

وقال في بيان: "كأن المواطن اللبناني بشكل عام والعاملين المستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص، لا يكفيهم ما يعانونه من ويلات ومصائب نتيجة سياسات خاطئة تمارس في ما يسمى زوراً إدارة الازمة الوطنية. وهي في الحقيقة مؤامرة يشارك بها كل من يتولى مسؤولية وطنية ويتصرف بلا مبالاة تجاه ما نعانيه.

كما أضاف: "إذا كان المجال لا يتسع لذكر وتعداد مشاكلنا وهي لا تخفى على احد، فإن مشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تكون توازي كافة المشاكل الباقية او تزيد".

وسأل: "هل من يقبل ان يبقى المريض متروكاً على أبواب المستشفيات دون علاج؟ وهل من المقبول عدم استطاعة من افنى عمره في الخدمة ان لا يحصل على الرعاية الصحية والطبية اللائقة بدل ان يتسول علبة الدواء او يستجدي علاج مرضه المستعصي؟".

وتابع بيان أوجيرو: "إنها الصرخة الأخيرة قبل الانفجار الكبير. وعليه، إننا على طريق النضال الاجتماعي والنقابي لن نقبل بأن نقول يوماً "اُكلتُ يوم اُكل الثور الابيض".