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محليات

جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم وسلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

2023-08-17 | 06:30
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جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم وسلسلة لقاءات لميقاتي في السراي
جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم وسلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في السراي.

وكان رئيس الحكومة قد رأس اجتماعاً مالياً ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزير المالية يوسف الخليل، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

كما إجتمع  رئيس الحكومة مع  وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ،وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.
وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة. 

كما التقى الرئيس ميقاتي النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء:
"تركز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الاحداث الاخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ، لا سيما ان هؤلاء الاشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، واتت هذه الاضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير، وعرضنا مع الرئيس ميقاتي السبل الكفيلة للتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بان تقوم الهيئة بمسح وتقدير للاضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات.هذه مسألة اساسية ومهمة وتتقدم على اي موضوع اخر".

وأضاف: "نحن نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف اطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الاحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، والتي ادت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في اسرع وقت ممكن".

وقال: "كما نعلم فان لبنان يمر باوضاع صعبة مالية واقتصادية ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي تاتي هذه الاحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همنا الاساسي هو ان امن مدينة صيدا والامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطينى في مخيماته كي لا نضيف الى البلد ازمات جديدة على  الازمات التي يعيشها، خصوصا اننا في ايام صعبة ويبدو ان الاتي منها سيكون الاصعب ، لذلك علينا التخفيف من هذه الازمات قدر المستطاع".

وإستقبل رئيس الحكومة النائب محمد يحيى، كما إستقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.

واستقبل  رئيس الحكومة سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.
       
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نجيب ميقاتي

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