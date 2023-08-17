بو حبيب يبحث مع سفيرة الولايات المتحدة في التطوارت السياسية والتجديد لليونيفيل

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا آخر التطورات السياسية محليا واقليميا وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان ( اليونيفيل) المرتقب اواخر الشهر الحالي في مجلس الامن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع.